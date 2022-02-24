BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten duygulandıran paylaşım! "Ne zaman siren sesi duysam..."

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic'ten duygulandıran bir paylaşım geldi. Boşnak yıldız, "Ne zaman siren sesi duysam arkadaşlarımın çektiği acıları düşünüyorum. Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 21:27