Süper Lig'de 25. hafta maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"İki takım da 120'şer dakikalık kupa maçı oynadı. Tempoları etkileyecektir. Kontrollü oynanır mı, akış belirleyecek."

"Güzel bir atmosfer var. Tamamen dolu bir stadyum ve futbol için harika bir ortam. Futbolcuları motive edecektir. Topu ve oyunu almak, kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor ile ilgili analizleri yaptık. Etkin taraflarını ve zaaflarını biliyoruz."

"Kerem Kalafat'ı geri getirme sebebimiz, Rosier ile rekabet halinde olmasını istememizdi. Rosier sakat olunca Kerem'i kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. İlk şansını iyi kullandı."

"Bizimle beraber olmayan oyuncularımız var. Eksik olduğumuzu söyleyemem. Sahada olanlar, onları aratmayacaktır."

"Güçlü bir Beşiktaş oyunu istiyoruz sahada."