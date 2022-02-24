Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in gelecek sezon olmayacağı ortamda hem asist yapıp, hem de gol atan bir 10 numara bulmaya çalışan siyah-beyazlılar, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal aradığı 10 numarayı buldu! Hedef Olivier Thill...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda oldukça güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlı ekip, aradığı 10 numarayı ise Ukrayna'da buldu. Kara Kartal, Vorskla Poltava'da forma giyen Olivier Thill'i yakın takibe aldı. İşte detaylar...
Gedson Fernandes gibi 6/8 numarayı beraber oynayacak ancak 8/10 özelliklerini üstünde barındıracak bir 10 numara arayışında olan yönetimin gündeminde birkaç isim var.
Hakan Çalhanoğlu gibi hem 10 numara hem de 8 numara arayan siyah-beyazlıların gündemine gelen sürpriz isim Olivier Thill oldu.