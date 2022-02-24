Fotomaç'ın haberine göre; hali hazırda Ukrayna'nın Vorskla takımında forma giyen Lüksemburglu oyuncunun uygun maliyeti Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Bu sezon 16 maçta 8 gol ve 7 asist yapan Thill'in en önemli özelliği Beşiktaş'ın tam da aradığı 8/10 numarayı birlikte oynayabilmesi. Ayrıca Sosa'nın da Ukrayna Ligi'nden geldiği akıllara geldiğinde Thill ciddi bir alternatif olarak düşünülüyor.