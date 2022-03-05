Bu sezonun tartışmasız en büyük transfer bombası Miralem Pjanic'ti. Barcelona'nın sadece bir yıl önce 60 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Boşnak futbolcu, kiralık olarak Beşiktaş'a gelmişti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten çok özel açıklamalar! "İçim kan ağlıyor"
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörler Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'yle ilgili konuşan Boşnak yıldız, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine de değindi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hem de sembolik sayılacak bir kiralama ücreti karşılığında. Pjanic'in transferiyle birlikte Beşiktaş taraftarı, geçen sezonun çifte kupalı takımından beklentileri daha da arttı. Türkiye'de açık ara şampiyonluk ve Avrupa'da başarı bekliyorlardı.
Ne var ki işler planlandığı gibi gitmedi. Beşiktaş daha sezonun ortası sayılabilecek bir dönemde hedefsiz kaldı. Peki bu hayal kırıklığının sebepleri neydi? İşte Hürriyet'e konuşan Pjanic'in açıklamaları...