FUTBOL ROTAM NET DEĞİL AMA KALBİM BEŞİKTAŞ'TA

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağın konusunda bir gelişme var mı?

Futbol rotam net değil. Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sezon sonunda Barcelona'ya geri döneceğim. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş da benim için Juventus ve Barcelona kadar önemli bir kulüp. İstanbul'un her zaman kalbimde önemli bir yeri var.