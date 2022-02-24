BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in talipleri artıyor! İngiliz ekibi...

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Cyle Larin'in talipleri de artmaya devam ediyor. Daha önce siyah beyazlı kulübün kapısını birçok kulübün çaldığı bilinirken, Kanadalı golcüye son olarak İngiliz ekibi talip oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 01:18