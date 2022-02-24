Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e İngiltere'den bir talip daha çıktığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in talipleri artıyor! İngiliz ekibi...
Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Cyle Larin'in talipleri de artmaya devam ediyor. Daha önce siyah beyazlı kulübün kapısını birçok kulübün çaldığı bilinirken, Kanadalı golcüye son olarak İngiliz ekibi talip oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın teklifini maddi açıdan yetersiz bulan Kanadalı forvet, yeni sözleşmeye imza atmamıştı. Larin'i birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Larin için Huddersfield nabız yokluyor.