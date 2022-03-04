Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan atılan Fransız oyuncu Valentin Rosier'e ceza geliyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden Valentin Rosier'e ceza!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk etti ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılarda maçın uzatma dakikalarında Valentin Rosier, çift sarıdan kırmızı kart görürken; yönetimin ceza vermeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
90+3'te 2. sarıdan takımını 10 kişi bırakan Fransız oyuncunun bu hareketini, yönetim karşılıksız bırakmayacak.
Kayseri ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kart gören Valentin Rosier yönetimi kızdırdı.