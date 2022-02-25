Gelecek sezon transferlerini şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş'ın hedefinde şimdi de 10 numara var. Siyah beyazlılar CSKA Moskova forması giyen Ilzat Akhmetov'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Beşiktaş'tan bedava transfer bombası: Ilzat Akhmetov!
Gelecek sezonun planlamalarını yapan Beşiktaş, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ilzat Akhmetov için harekete geçti. Rus ekibi CSKA Moskova ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu da Beşiktaş'ı istiyor. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
8 numara bölgesi için Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş'ta gelecek sezon Oğuzhan Özyakup büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Adem Ljajic'in de gidecek olmasından dolayı harekete geçen yönetim, hem 10 numara hem de 8 numarada oynayabilecek ismi Rusya'da buldu.
MENAJERİ AĞABEYİ
Genç oyuncu, gelecek sezon takım bütçesini ciddi ölçüde düşürmeyi planlayan siyah beyazlı yönetimi cezbediyor. Ilzat Akhmetov'un Rus kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Beşiktaş bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.