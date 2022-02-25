8 numara bölgesi için Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş'ta gelecek sezon Oğuzhan Özyakup büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Adem Ljajic'in de gidecek olmasından dolayı harekete geçen yönetim, hem 10 numara hem de 8 numarada oynayabilecek ismi Rusya'da buldu.