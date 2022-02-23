Teknik direktör Önder Karaveli ile sezonu tamamlamak isteyen Beşiktaş, gelecek sezon için flaş bir hoca adayını gündemine aldı.
Beşiktaş'tan Nuno Espirito Santo bombası! Fenerbahçe derken...
Beşiktaş haberi | Bu sezonu teknik direktör Önder Karaveli ile tamamlamayı planlayan Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon için flaş bir hoca adayını gündemine aldı. Siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile anlaşma noktası aradığı öğrenildi. (BJK spor haberi)
A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, teknik direktörlük için bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Nuno Espírito Santo ile anlaşma noktası arıyor.
Siyah-beyazlılarda hocalık için listede 7 kişi var. Portekiz dışında Hollanda, Sırp, Çek ve Almanya'dan teknik direktörlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi.