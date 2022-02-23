Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth Beşiktaş'a koşuyor.
Alexander Sörloth Beşiktaş'a koşuyor!
Geçtiğmiz sezonlarda Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Beşiktaş yolunda. İspanya'da takımı Real Sociedad'ın Athletic Bilbao'ya 4-0 kaybettiği maçta 72 dakika sahada kalan Norveçli golcü, sahanın en kötü futbolcusu oldu. Sociedad, performansını beğenmediği Sörloth'un opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 13:08
Fotomaç'ta yer alan haberde, İspanya La Liga'da Bilbao'nun Sociedad'ı 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan Norveçli golcü 5.87'lik notuyla sahanın en kötü ismi oldu.
Sociedad, performansını beğenmediği Sörloth'un opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyor.