Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ta forma giyen ön libero Atakan Karazor için menajerine teklifte bulunmuştu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde sona geldi! Atakan Karazor...
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ın ilk hedefi Atakan Karazor. Oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah beyazlı kulüp, şimdi ise kulübü Stuttgart ile görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40
Gelen haberlere göre 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ve "Kulübümle anlaşırsanız gelmeye hazırım" mesajı gönderdiği bildirildi.
Bunun üzerine harekete geçen yönetimin, sözleşmesi 2023'te bitecek futbolcu için Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.