Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira'nın ayrılık ihtimalinin her geçen gün güçlenmesi sonrasında yıldız ismin yerine isim bakmaya şimdiden başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! İlk hedef Anderson Talisca
Beşiktaş sezon sonunda Alex Teixeira'yla yollarını ayırması halinde eski yıldızı Anderson Talisca'nın kapısını çalacak. Arabistan ekibinin yaşadığı mali kriz sebebiyle kulübünde mutlu olmadığı konuşulan 28 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesini feshetme ihtimali de bulunuyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fanatik'te yer alan haberde, yönetimin, bu doğrultuda ilk hedefinin takımın eski yıldızı Anderson Talisca olduğu kaydedildi. Sezon başında Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'dan 8 milyon Euro karşılığında Arabistan ekibi Al Nassr'a geçiş yapan Brezilyalı futbolcu, yıllık 8 milyon Euro maaş alsa da kulübünün ekonomik sıkıntılar içinde olması, oyuncuyu huzursuz ediyor.
Mali kriz sebebiyle birçok oyuncusuyla yollarını ayıran kulüpten ayrılmayı planladığı sık sık Arap ve Brezilya basınında yer almaya devam eden 28 yaşındaki futbolcunun, kiralık formülüyle Kara Kartal'ın yolunu tutabilme ihtimali bulunuyor.