Fanatik'te yer alan haberde, yönetimin, bu doğrultuda ilk hedefinin takımın eski yıldızı Anderson Talisca olduğu kaydedildi. Sezon başında Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'dan 8 milyon Euro karşılığında Arabistan ekibi Al Nassr'a geçiş yapan Brezilyalı futbolcu, yıllık 8 milyon Euro maaş alsa da kulübünün ekonomik sıkıntılar içinde olması, oyuncuyu huzursuz ediyor.