Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti. Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu.
Beşiktaş'ın gözü Halil Dervişoğlu'nda! Galatasaray...
Süper Lig'de gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar 7+4 kuralını da düşünerek yerli santrfor arayışına yönelirken Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu için pusuya yattı. Beşiktaş eğer Galatasaray Halil için satın alma opsiyonunu kullanmazsa devreye girecek.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti. Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu.
Sabah'ın derlediği habere göre listede hem forvet hem de kanat oynayabilen bir yerli isim de yer alıyor. Bu doğrultuda G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu yeniden Kartal'ın radarına girdi.
TEKLİF SEZON SONUNDA
Bonservisi Brentford'ta olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Cimbom transferinde önceliğe sahip. Brentford, başka bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu G.Saray'a iletecek ve öncelik tanıyacak. Beşiktaş ise oyuncunun ezeli rakibindeki durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonu sarı- kırmızılıların bir hamle yapmaması durumunda Kartal, İngiliz ekibine resmi teklifle gidecek.