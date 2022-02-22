BÜYÜK KAPIŞMA

Fotomaç'ın haberine göre; Fransızlar, daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti. Nice'in bu talebini öğrenen İngiliz ekibi Chelsea'nin de siyah-beyazlılardan görüşme için izin istedi. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.