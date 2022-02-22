Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da genç oyunculara gelen tekliflerle ilgili geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu.
Chelsea ve Nice Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! Beşiktaş'ın kararı ise...
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübün radarında. Özellikle Chelsea ve Nice bu kulüpler arasından sıyrılırken, siyah beyazlı kulüp de bu transferde rotasını belirledi. İşte detaylar...
Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice de, İngiliz ekibiyle birlikti mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
BÜYÜK KAPIŞMA
Fotomaç'ın haberine göre; Fransızlar, daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti. Nice'in bu talebini öğrenen İngiliz ekibi Chelsea'nin de siyah-beyazlılardan görüşme için izin istedi. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.