Beşiktaş'tan Güven Yalçın kararı! Özel olarak...

Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta bu sezon Batshuayi'nin formsuzluğu sebebiyle Güven Yalçın'ın yeteri kadar süre almaması eleştiri konusu olmuştu. Kartal'ın Altay ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ancak bir türlü istenilen vuruşları yapamayan Güven hakkında teknik heyet flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022- 13:19