Beşiktaş'ta eksik oyuncularda son durum ne? Rosier, Rıdvan, Larin, Oğuzhan ve Pjanic...

Beşiktaş'ta eksik oyuncularda son durum ne? Rosier, Rıdvan, Larin, Oğuzhan ve Pjanic...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, hazırlıklar devam ediyor. Siyah beyazlılarda, eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Zorlu mücadele öncesi Valentin Rosier, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic'in son durumları belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 15:44