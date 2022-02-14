İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber!
Beşiktaş'ın sezon sonu için kadrosuna katmayı planladığı Cenk Tosun için Arap yarım adasından teklif geldi. Milli oyuncuya, Al Hilal 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre, Siyah Beyazlılar'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını haziranda vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Al Hilal ile gireceği transfer savaşından galip çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Siyah Beyazlı Yönetim sezon sonu eski yıldızını kadroya katmak için tüm kozlarını kullanacak.