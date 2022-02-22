Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou Galatasaray derbisine yetişecek mi?

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlılarda, sakatlıklarla boğuşan Georges-Kevin N'Koudou geri dönüş hazırlığında. Yıldız oyuncu en son 3 ay önce Kasımpaşa mücadelesinde forma giyerken, bu maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından ayrı kalmıştı. İstanbul'a gelen ve tedavisi tamamlanan N'Koudou'nun, Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı ise netleşti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022- 13:19