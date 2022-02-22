GEDSON TAKTİĞİ UYGULANACAK



Bu sezon 29 resmi maça çıkıp sadece 5 gol bulan 26 yaşındaki forvetin sezon sonunda Leipzig'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Kartal oyuncu için iki teklif hazırladı. İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Leipzig'in sadece satış kararı alması halinde ise daha düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek. Bu noktada yönetim Gedson transferindeki gibi bir sonraki satıştan pay da dahil farklı bonusları da masaya koyacak.