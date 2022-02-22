Beşiktaş ile Vida arasında görüşmelerde taraflar orta noktada buluşmaya başladı. Hırvat stoper adım adım siyah-beyazlı formayla yola devam etmeye biraz daha yaklaşıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Domagoj Vida için yeni teklifi ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın geleceği merak konusu. Deneyimli futbolcu ile henüz bir anlaşma sağlayamayan siyah beyazlı kulüp, yeni bir teklif sundu. Vida'nın da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş daha önce Vida'ya 1+1+1 yıllık teklif karşılığında yıllık 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslardan oluşan bir teklif sunmuş; sözleşme her sezon sonunda iki tarafın anlaşması ile devam edecekti.
Vida'dan ise karşı bir teklif geldi. Yılda 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul eden Vida, her sezon sonunda yenilenme olmadan sözleşmesinin 3 yıllık uzatılmasını istedi. 29 Nisan'da 33 yaşına girecek Vida'nın bu teklifi kabul edilirse Beşiktaş kadrosunda 36 yaşına kadar kalmayı garantileyecek.