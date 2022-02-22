Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş ise teklifini bir kez daha yeniledi. Vida'ya, 2+1 yıllık teklif yaparken; 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslar önerdi. Ayrıca ikinci sezonda 20 maça ilk 11'de başlarsa Vida'nın sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı önerdi. Hırvat oyuncunun bu teklife olumlu yaklaştığı ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı ifade edildi.