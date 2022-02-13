Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 15:38
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu.
Listede, Mert Günok, Valentin Rosier, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic yer almadı.
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