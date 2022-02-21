Beşiktaş haberi | Beşiktaş’ta teknik direktör Önder Karaveli, 1-0 kazanılan Altay maçı sonrası futbolcularını tebrik etti ve daha üst sıralara çıkmaları gerektiğini belirtti. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi de, hem teknik heyetin hem de takımın arkasında durarak kenetlenmeyi mümkün olduğu kadar sağlamlaştırmaya çalışacak. Detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Karaveli, Altay maçında gelen üç puanın önemini öğrencilerine anlattı, "Net pozisyonlara girdik ama şans faktörü o anlarda yanımızda olmadı. Biz bu şanssızlığı yenmeye çalıştık. Önemli olan buydu" diye konuştu.

Ligdeki son maçlarda istatistik olarak iyi rakamlar elde eden fakat skor anlamında bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Önder Karaveli, kazanılan son Altay maçı sonrası tüm takıma umut aşıladı.

Milliyet'in haberine göre Altay maçında kazanılan üç puanın önemine değinerek futbolcularını tebrik eden Karaveli'nin, "Rakibimizin ligdeki pozisyonu bizi rehavete sokmadı. Tehlikeli bölgede oldukları için elbette bu karşılaşma çok kolay olmazdı. Net pozisyonlara girdik ama şans faktörü o anlarda yanımızda olmadı. Biz bu şanssızlığı yıkmaya çalıştık. Önemli olan buydu. Kalan haftalar için daha da umutlanmalıyız" diye konuştuğu öğrenildi. Önemli eksiklere rağmen ve bu durumu bahane etmeden kazanmanın da önemli olduğunu vurgulayan Önder Karaveli'nin, "Sakatlıklar ve cezalar açısından zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi hep birlikte aşacağız. Camia bizden iyi sonuçlar bekliyor. Beşiktaş'ı mümkün olabildiği kadar üst sıralara çıkarmalıyız" diye konuştuğu bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş Yönetimi de, hem teknik heyetin hem de takımın arkasında durarak kenetlenmeyi mümkün olduğu kadar sağlamlaştırmaya çalışacak.

MIRALEM PJANIC YETİŞMİYOR

Sakatlığı nedeniyle Altay maçında yer alamayan Miralem Pjanic'in Sivasspor karşılaşmasında da görev yapamayacağı ifade edildi. Boşnak oyuncunun en erken Başakşehir karşılaşmasında yer alabileceği dile getirildi. Diğer sakatlardan Rosier, Larin ve Rıdvan'ın ise bu hafta yetişmesi bekleniyor.

KARAVELİ YAKIN TAKİPTE

Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, dün İstanbul'da stat turu yaptı. Önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük-Sivasspor maçını izleyen Karaveli, daha sonra Kadıköy'e geçti. Fenerbahçe-Hatayspor maçını da stattan takip eden siyah-beyazlı çalıştırıcıya taraftarlar da yakın ilgi gösterdi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Önder Karaveli ile fotoğraf çektirdi.