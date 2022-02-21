Beşiktaş'ta Cyle Larin ile Rosier gelişmesi!
Beşiktaş'ın Antalya maçı sonrası idmanda sakatlanan ve Adana Demirspor, Altay maçlarında forma giyemeyen Rosier ile Altay maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Cyle Larin iyileşti.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 17:58
BeIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılarda Antalya maçı sonrası idmanda sakatlanan ve Adana Demirspor, Altay maçlarında forma giyemeyen Rossier ile Altay maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Cyle Larin iyileşti.
Rosier ve Larin'in ligin 26. haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyebilecekleri belirtildi.
Beşiktaş, Sivasspor ile 26 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.