BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Barcelona Pjanic'i kiralıyor

Beşiktaş'ta Pjanic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyanlar, Pjanic'in seneye de Beşiktaş'ta kalacağını yazmıştı. İspanyol basınında yer alan haberde ise, Barcelona'nın Pjanic ile ilgili kararını verdiği yazıldı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 06:40