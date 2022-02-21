BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin 'Destan' yazıyor! İşte o istatistik

Son 1 yılda ortaya koyduğu performansla değerini 3'e katlayan Ersin Destanoğlu, yüzde 39.1 kalesini gole kapatma oranıyla ligin en iyi 2. kalecisi durumunda. Diğer yandan Ersin'in bu performansı piyasa değerine de direkt etki etti. 2021'in Mart ayında 3 milyon Euro değeri olan genç file bekçisinin bugünkü piyasa değeri ise 10 milyon euro civarında. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 06:40