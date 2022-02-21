Beşiktaş'ın geçen sezonki 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduktan sonra bu sezon kaldırılan Süper Kupa'da da önemli katkısı bulunan Ersin Destanoğlu, performansını yükeltip Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takarken, önemli bir istatistiğe de imza attı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin 'Destan' yazıyor! İşte o istatistik
Son 1 yılda ortaya koyduğu performansla değerini 3'e katlayan Ersin Destanoğlu, yüzde 39.1 kalesini gole kapatma oranıyla ligin en iyi 2. kalecisi durumunda. Diğer yandan Ersin'in bu performansı piyasa değerine de direkt etki etti. 2021'in Mart ayında 3 milyon Euro değeri olan genç file bekçisinin bugünkü piyasa değeri ise 10 milyon euro civarında. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 06:40
21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Altay maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon 23 maça çıkan Ersin 9. kez gole izin vermedi. Ersin yüzde 39.1 kalesini gole kapatma oranıyla Trabzonlu Uğurcan'dan sonra en iyi 2. kaleci durumunda bulunuyor.
Öte yandan Ersin'in bu performansı piyasa değerine de direkt etki etti. 2021'in mart ayında 3 milyon euro değeri olan başarılı kalecinin bugünkü piyasa değeri 10 milyon euro civarında.