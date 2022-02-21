HAZİRAN AYI GELMEDEN OLMAZ



En önemli iki şart ise önümüzdeki 3 aylık süreçte şu ana kadar yaptıklarının daha iyisine imza atması ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıması. Sabah'ın haberine göre Karaveli'nin, iki kulvarda da sezonu başarılı bir şekilde tamamlaması önümüzdeki sezona dair kontrat alma ihtimalini bir hayli yükseltecek. Ayrıca mayıstaki kongreden Çebi'nin zaferle ayrılması bir başka belirleyici unsur olacak. Bu nedenle yeni sözleşmenin hazirandan önce yapılma ihtimali bulunmuyor.