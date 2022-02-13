Romanya'da yayın yapan spor gazetesi Sporturilor, Beşiktaş'ın Enes Sali için devreye girdiğini; kulübün sahiplerinden biri olan eski Galatasaraylı Hagi'nin 16 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde istediği bildirildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Enes Sali harekatı! İlk teklif iletildi
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Romanya ekibi Farul'da forma giyen Enes Sali'yi listesine aldı. Siyah-beyazlı takım, 16 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Romanya'da yayın yapan spor gazetesi Sporturilor, Beşiktaş'ın Enes Sali için devreye girdiğini; kulübün sahiplerinden biri olan eski Galatasaraylı Hagi'nin 16 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde istediği bildirildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş, Enes Sali için Hagi'nin de sahipleri arasında olduğu Farul'a 500 bin euro'luk teklif yaptı. Hagi, siyah-beyazlıların bu teklifini az bulurken; milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istediğini öne sürüldü.
Şu an için pazarlıklar sona ermesine karşın, iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi ve sezon sonunda genç ismin İstanbul'a geçmesinin muhtemel olduğunu kaydedildi. Asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali kanatlarda da görev yapabiliyor.