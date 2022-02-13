Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş, Enes Sali için Hagi'nin de sahipleri arasında olduğu Farul'a 500 bin euro'luk teklif yaptı. Hagi, siyah-beyazlıların bu teklifini az bulurken; milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istediğini öne sürüldü.

