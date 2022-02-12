Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 15:08