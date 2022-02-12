Beşiktaş'ın Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, menajerini değiştirdi. Genç futbolcu, ünlü menajer Ersin Akan ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, menajerini değiştirdi. Bu hamle yetenekli oyuncunun siyah beyazlı ekibe bonservisiyle katılmasının da önünü açmışa benziyor.

CAN BOZDOĞAN'IN KARARI BELLİ OLDU

2001 doğumlu genç orta saha, ünlü menajer Ersin Akan ile anlaşmaya vardı. Ersin Akan, Beşiktaşlı futbolcular Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ın da manejerliğini yapıyor. Akan ayrıca Kaan Ayhan ve Koray Günter'in yanı sıra ünlü futbolcular Kerem Demirbay, Max Kruse, Klostermann'ın da menajerlik şirketi olan EGM Mundial Sports Media GMBH'de görev alıyor.

SCHALKE 04 PAZARLIĞINDA KİLİT İSİM

Beşiktaş ile ilişkileri iyi olan menajer Ersin Akan, Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için önümüzdeki günlerde Alman ekibi Schalke 04 ile pazarlık masasına oturacak siyah beyazlı ekibe büyük katkı sağlayacak.