Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yeniden yükseliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün yaptığı "İstanbul'da oynamak isterse ona kucak açarız, tekrar geri gelmesini arzu ediyorum" açıklamasının ardından gözler yeniden milli forvete çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Çebi'nin bizzat görüşeceği Cenk Tosun, Avrupa'da kalmak istese de Başkan ile görüşmeden başka bir takıma imza atmayacak.

3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Bu arada yıldız oyuncunun siyah-beyazlılardan istediği ücret de ortaya çıktı. İngiliz ekibi Everton'da yıllık 3 milyon euro kazanan Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan 2 milyon euro ücret talep edeceği iddia edildi. Kasım ayında Everton ile çalışmalara başlayan Cenk Tosun, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı ve takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.