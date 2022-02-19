Siyah beyazlılar, Michy Batshuayi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın gelecek sezonda da kadroda düşündüğü Belçikalı forvet için Chelsea'den iyi haber geldi...
TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Michy Batshuayi operasyonu! Beşiktaş'a müjdeli haber
Beşiktaş yönetimi, Belçikalı forvet Michy Batshuayi için Chelsea'ye 5 milyon Euro'luk, Al, parlat, sat! oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro'dan 3 senelik yeni bir teklif sunma karar aldı. İngiliz devi de yıldıa oyuncunun bonservisi konusunda her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi
İngiliz kulübü Belçikalı oyuncunun bonservisi konusunda siyah beyazlı kulübe her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. Beşiktaş'tan öncelikle kendileriyle bir yıllık sözleşmesi devam eden Belçikalı oyuncuyu ikna etmelerini istedi.
Fotomaç'ın haberine göre, hali hazırda 3.1 milyon euro kazanan Batshuayi'ye Beşiktaş yönetimi 2 milyon euro teklif edecek, ayrıca 3 yıllık anlaşma sunulacak.