TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Michy Batshuayi operasyonu! Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş yönetimi, Belçikalı forvet Michy Batshuayi için Chelsea'ye 5 milyon Euro'luk, Al, parlat, sat! oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro'dan 3 senelik yeni bir teklif sunma karar aldı. İngiliz devi de yıldıa oyuncunun bonservisi konusunda her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 06:40