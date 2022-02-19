BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz teklif!

Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a bu sezon başında transfer edilen ancak beklentileri henüz karşılayamayan Alex Teixeira'ya sürpriz bir teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetimin bir kısmı satışa sıcak bakarken bir kısmı ise ayrılığı istemiyor. Beşiktaş'ta bu sezon 14 müsabakaya çıkan Brezilyalı 10 numara, 4 gol atma başarısı göstermişti. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 09:49