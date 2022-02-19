Beşiktaş bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz teklif!
Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a bu sezon başında transfer edilen ancak beklentileri henüz karşılayamayan Alex Teixeira'ya sürpriz bir teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetimin bir kısmı satışa sıcak bakarken bir kısmı ise ayrılığı istemiyor. Beşiktaş'ta bu sezon 14 müsabakaya çıkan Brezilyalı 10 numara, 4 gol atma başarısı göstermişti. (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 09:49
Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi. Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin Euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş ödüyor...
Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu için Çin kulübü JS Suning 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.