HUCÜM HATTI BELİRLENDİ



Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, hücum hattındaki üçlüyü belirledi bile. Yeni sezonda hücum hattı için Cenk Tosun'u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını açıklamasını bekliyor. Bir diğer hedef ise 3'üncü kez dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız golcü ile görüşmelere başlandı. Aboubakar'ın da geri dönme noktasına istekli olduğı belirtildi.