Beşiktaş'tan Almanya çıkarması! Can Bozdoğan ve Mehmet Aydın için pazarlıklar başlıyor

Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden ve Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, Schalke'den Mehmet Aydın'ı da gündemine aldığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar, iki gurbetçi için Almanlar'la pazarlıklara başlıyor. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 06:40