Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Caleb Ekuban'da flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un sezon başında 1.8 milyon euro'ya Genoa'ya sattığı Caleb Ekuban'ın transferi için oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Menajerinden Beşiktaş açıklaması! Caleb Ekuban...
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlıların gündeminde olduğu isimlerden birisi de Caleb Ekuban'dı. Yıldız futbolcunun menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Akşam'da yer alan habere göre Caleb Ekuban'ın Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroğlu, oyuncusunun Genoa'da başarılı bir sezon geçirdiğini ve İtalya'da mutlu olduğunu dile getirdi.
Ekuban'ın geleceğiyle ilgili şu an bir şey söylemenin yanlış olacağını dile getiren Markaroğlu, Ganalı yıldızın transferi için sezon sonunu işaret etti ve "Şu an herhangi bir kulüpten girişim yok" diyerek Beşiktaş iddialarını yalanladı.