Tecrübeli futbolcunun, aklındaki rakamın 2 ila 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi. Uzun bir sakatlığın ardından kasım ayında İngiliz ekibi ile çalışmalara dönen tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı, takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.