Beşiktaş'ta gözler Altay maçına çevrildi. Siyah-beyazlı takımda cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan Batshuayi ve sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Larin'in yerine, teknik direktör Önder Karaveli Güven Yalçın ile Kenan Karaman'ı düşünüyor. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakırken Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz'ı da kayıp verdi. Sarı kart gören Batshuayi cezalı duruma düştü, Larin ve Rıdvan ise sakatlandı. Üç oyuncu da Altay ile yarın Vodafone Park'ta oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli, arka adalesinde ödem belirlenen Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Umut Meraş'ı 11'de görevlendirecek. Milliyet'te yer alan habere göre Karaveli hücumda yaşanan sıkıntıyı ise Kenan Karaman-Güven Yalçın formülüyle çözmenin hesaplarını yapıyor. Buna göre sol kanatta büyük olasılıkla Kenan ilk 11'de sahaya çıkacak.



GÜVEN'DEN 4 GOL 3 ASİST

Cezalı Batshuayi ve sakatlığı bulunan Larin'in yokluğunda ise santrfor pozisyonunda Güven Yalçın yer alacak. Teknik patron Önder Karaveli'nin genç golcüyü maça özel olarak hazırladığı ifade edildi. Güven'in de 11'de yer almayı beklediği ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüğü aktarıldı. Güven Yalçın bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asiste imza attı. Altay ve Sivasspor (2) maçlarında rakip ağları havalandıran siyah-beyazlı futbolcu son golünü 12 Aralık'ta Kayserispor'u 4-2 yendikleri müsabakada kaydetmişti. Kenan Karaman ise 15 lig maçında 1 asist yaptı.