Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Gue-sung Cho'yu gündemine aldı!
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, yeni sezonun planlamarı sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlılar, gündemine Gue-sung Cho'yu aldı. Kara Kartal, Güney Koreli yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...
Siyah-beyazlı ekibin izleme komitesi Güney Kore'nin sol kanat forveti Gue-sung Cho'yu yakın takibe aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Antalya'da devre arası kampına katılan Güney Kore'nin 1.88'lik yıldızını yakın takibine alan scout ekibi 24 yaşındaki futbolcu için oldukça olumlu bir rapor hazırladı.