Beşiktaş, golleriyle geçen sezon kazanılan şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Vincent Aboubakar'ı mumla arıyor. Geçen yıl Aboubakar'lı forvetiyle maç başına 2.22'lik gol ortalaması yakalayan Beşiktaş'ın bu sezonki 1.45'lik gol ortalaması yaşanan sıkıntıyı da gözler önüne seriyor.
Neredesin Aboubakar! Beşiktaş'ın büyük pişmanlığı...
Beşiktaş'ta geçen sezon sergilediği futbolla şampiyonluğun mimarlarından olan Aboubakar konusunda büyük pişmanlık yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu forvetin performansıyla 2.22'lik gol ortalaması yakalarken bu sezon 1.45 ortalamasında kaldı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022- 12:01
Zira, yeni transfer Batshuayi, beklentilerin çok uzağında kaldı. İngiliz ekipleri West Ham ve Leicester City'nin istediği Aboubakar'a Al Nasr'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği belirtiliyor.
Akşam'ın haberine göre; Aboubakar'ın transfermarkt değeri ise 9 milyon euro. Öte yandan, ligin ilk yarısındaki 19 maçta 30 gol atan ve 1,5 ortalamayla oynayan Siyah-Beyazlı takım, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada ise rakip fileleri 5 kez havalandırarak ilk yarının da gerisinde kaldı.