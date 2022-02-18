Beşiktaş'ta tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor. Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Kartal gelecek sezon kadrosunu kurmak için de yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de sezon sonu takımdan gönderilecek isimler. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Josef için de Brezilya ekipleri sıraya girdi. SPFC Net'in iddiasına göre Sao Paulo ve Vasco Da Gama, transfer dönemi için bonservisi elinde bir oyuncu arıyor. Josef, Fernandinho, Leiva, Mauricio ve Geferson adaylar arasındaki yer alırken, 5 oyuncunun da sözleşmelerinin yaz aylarında bitecek olması Brezilya ekiplerini cezbediyor.