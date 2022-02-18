Beşiktaş'ta tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor. Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Kartal gelecek sezon kadrosunu kurmak için de yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de sezon sonu takımdan gönderilecek isimler. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Josef için de Brezilya ekipleri sıraya girdi. SPFC Net'in iddiasına göre Sao Paulo ve Vasco Da Gama, transfer dönemi için bonservisi elinde bir oyuncu arıyor. Josef, Fernandinho, Leiva, Mauricio ve Geferson adaylar arasındaki yer alırken, 5 oyuncunun da sözleşmelerinin yaz aylarında bitecek olması Brezilya ekiplerini cezbediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Josef de Souza'ya 2 talip birden! Sıraya girdiler
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Josef de Souza, Brezilya ekiplerinin transfer gündemine girdi. Sao Paulo ve Vasco Da Gama'nın Josef transferi için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 06:40