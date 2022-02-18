Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş, özellikle hücum hattında da ciddi kayıplar verdi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, eksiklerin yerini Kenan Karaman ve Güven Yalçın ile çözecek. İşte detaylar...

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakırken Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz'ı da kayıp verdi. Sarı kart gören Batshuayi cezalı duruma düştü, Larin ve Rıdvan ise sakatlandı. Üç oyuncu da Altay ile yarın Vodafone Park'ta oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli, arka adalesinde ödem belirlenen Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Umut Meraş'ı 11'de görevlendirecek. Karaveli hücumda yaşanan sıkıntıyı ise Kenan Karaman-Güven Yalçın formülüyle çözmenin hesaplarını yapıyor. Buna göre sol kanatta büyük olasılıkla Kenan ilk 11'de sahaya çıkacak.

4 GOL 3 ASİST

Cezalı Batshuayi ve sakatlığı bulunan Larin'in yokluğunda ise santrfor pozisyonunda Güven Yalçın yer alacak. Teknik patron Önder Karaveli'nin genç golcüyü maça özel olarak hazırladığı ifade edildi. Güven'in de 11'de yer almayı beklediği ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüğü aktarıldı.

Güven Yalçın bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asiste imza attı. Altay ve Sivasspor (2) maçlarında rakip ağları havalandıran siyah-beyazlı futbolcu son golünü 12 Aralık'ta Kayserispor'u 4-2 yendikleri müsabakada kaydetmişti. Kenan Karaman ise 15 lig maçında 1 asist yaptı.

Bu arada Beşiktaş ile Güven Yalçın arasındaki sözleşme yenileme pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi. Maddi konulardaki pürüzler aşılamazken görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edileceği vurgulandı.

PJANIC'TEN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi eksikler listesine Miralem Pjanic de eklendi. Antrenmanda sakatlanan Bosnalı futbolcu, Altay'a karşı takımdaki yerini alamayacak. Kulüpten yapılan açıklamada alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'ının çekildiği bildirildi. Arka adalesinde gerilme ve kanama belirlenen yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Kartal bir günlük iznin ardından Altay maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı futbolcular salonda gerçekleşen kuvvet çalışmalarından sonra sahada çift kale maç oynadı.

BAŞKAN ÇEBİ 3. KEZ POZİTİF

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi üçüncü kez Kovid-19'a yakalandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında testi pozitif çıkan Başkan Çebi yaklaşık bir yıl önce ikinci kez Kovid'e yakalanmıştı. Hastalığı hafif atlatan Ahmet Nur Çebi izolasyon ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.