Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasının kafilesinde yer almayan 3 futbolcunun daha Altay maçında görev yerlerine dönmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun dönüş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin N'Koudou, sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalmıştı. Fransız oyuncunun geri dönüş tarihi netleşmeye başladı. İşte siyah beyazlılardaki flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 18:07
Sağ bekte Valentin Rosier, orta sahada Josef de Souza ile Oğuzhan Özyakup'un Altay mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
Toplamda 3 isimden; Rosier ve Josef'in ilk 11'de görev yapmaları bekleniyor.