Özellikle son maçlarda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin performansı da eleştiri konusu oldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre, sezon başında Chelsea'den kiralan Batshuayi, oynadığı 20 maçta 9 kez fileleri havalandırabildi. Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltılardan buldu. Üst üste oynanan Çaykur Rize, G.Antep ve Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşayan ama Yeni Malatya ile Antalya karşılaşmalarını boş geçen Batshuayi'nin performansı zaman zaman taraftarların da tepkisine neden oldu. Beşiktaş'ta Batshuayi'den sonra en golcü iki ismi olan Larin ile Güven Yalçın da son haftalarda golden uzak kaldı. Bu sezon fileleri 6 kez havalandıran Larin, son 4 maçı boş geçti. Ligde 4 golü bulunan Güven ise oynadığı son 8 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı.

SON 10 SEZONUN EN KÖTÜSÜ



Beşiktaş, gol anlamında son 10 sezonun en kötü performansını gösterdi. Ligin 24. haftaları dikkate alındığında 2011- 12 sezonunda 35 gol atan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da buna benzer bir istatistik yakaladı. 2012-13 sezonundaki 24 maçta 51 gol atan Beşiktaş, sonraki sezon 40 kez fileleri havalandırdı. 2014-15'te 42 gol bulan siyah-beyazlılar, şampiyon olduğu 2015- 16'da 54 ve 2016-17'de ise 47 gol kaydetti. 2017-18'de taraftarlarına 46 gol izlettiren Kartal, bir sonraki sezon 47 gol attı. 2019-20'de 38 gol bulan Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezon ise 24 maçlık bölümde 53 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, bu sezon ise 35 golde kaldı.