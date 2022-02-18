Beşiktaş'ta Altay maçının hazırlıkları tamamlandı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 21:09