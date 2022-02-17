Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı. Çebi daha öncede corona virüsü hastalığına yakalanmıştı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 15:54 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 16:06
Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."