Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürerken, takımın genç futbolcusu Güven Yalçın'a yeni sözleşme teklifinde bulunulmuştu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yeni sözleşmeyi kabul edecek mi? Güven Yalçın'dan cevap geldi...
Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta gelecek sezon için iç transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'a yeni bir kontrat önermişti. Genç golcüden sözleşme teklifine cevap geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürerken, takımın genç futbolcusu Güven Yalçın'a yeni sözleşme teklifinde bulunulmuştu.
Goal'de yer alan habere göre sezon sonunda kontratı sona erecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifine bir kez daha olumsuz yanıt verdi.
Bu Beşiktaş'ın genç oyuncuya yaptığı ilk teklif değil. Daha önce basında yer alan haberlerde, siyah beyazlı yönetimin Güven'e 6 milyon lira garanti ücret önerdiği, ancak oyuncunun menajeri aracılığıyla bir milyon euro (15 milyon lira) talep ettiği belirtilmişti.