Bu Beşiktaş'ın genç oyuncuya yaptığı ilk teklif değil. Daha önce basında yer alan haberlerde, siyah beyazlı yönetimin Güven'e 6 milyon lira garanti ücret önerdiği, ancak oyuncunun menajeri aracılığıyla bir milyon euro (15 milyon lira) talep ettiği belirtilmişti.