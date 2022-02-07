BEŞİKTAŞ HABERLERİ -: Antalyaspor maçında taraftarlardan Batshuayi'ye tepki!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken taraftarların hedefinde ise Michy Batshuayi vardı. Belçikalı forvet ıslıklanarak protesto edildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 13:42