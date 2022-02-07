Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, Antalyaspor maçında da ıslıklandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ -: Antalyaspor maçında taraftarlardan Batshuayi'ye tepki!
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken taraftarların hedefinde ise Michy Batshuayi vardı. Belçikalı forvet ıslıklanarak protesto edildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 13:42
Siyah-beyazlı tribünler, mücadelede etkisiz kalan Belçikalı futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.
Takımın en golcü ismi olan Batshuayi, bu sezon siyah-beyazlı takımda 27 maçta 9 gol attı.