Beşiktaş'ın Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Cyle Larin için son dakika açıklaması geldi. İşte o detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.