Beşiktaş'ta 1-1 sona eren Adana Demirspor maçı sonrasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından ses getiren açıklamalarda bulundu.
Resmen açıkladı! Şenol Güneş Beşiktaş'ta!
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Sancak, "Bizim kondisyonerimiz (Miguel Peiro) vardı, Beşiktaş'ta göreve başladı! Şenol Güneş'in daha önce yardımcısıydı. Şenol Güneş Beşiktaş'ta, hayırlı olsun şimdiden" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
'Beyaz Futbol' programına konuk olan Başkan Sancak, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile anlaştığını söyleyerek "Şimdi Şenol Güneş, Beşiktaş'a gidiyor. Kesin olarak Beşiktaş'a gidiyor.
Bizim burada bir kondisyonerimiz (Miguel Peiro) vardı, Beşiktaş'ta yeniden göreve başladı. Daha önce de Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısıydı. Şenol Güneş Beşiktaş'ta, hayırlı olsun şimdiden" açıklamasında bulundu.