Başkan Sancak bu haberin kesin ve net olduğunu söyledi. Fotomaç'ta yer alan haberde, Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından adı sürekli Beşiktaş ile anılan teknik direktör Şenol Güneş, 13 Aralık Pazartesi günü Trabzon'dan İstanbul'a geldiğinde havalimanında "Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.