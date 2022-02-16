Ara transfer döneminde bombayı patlatarak Gedson Fernandes'i sezon sonundan itibaren kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, atağına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu bombası!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Benfica forması giyen Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer hamlesi daha geldi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.
MALİYET RAPORU İSTENDİ
İngiliz ekibi Brentford'la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti. Cim Bom'un ön alım hakkıyla kiraladığı 22 yaşındaki forvet, bu sezon 25 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.