BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu bombası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Benfica forması giyen Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer hamlesi daha geldi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 12:11