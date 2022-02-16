Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan ve yeni sözleşme söz konusu olduğundan bu yana standart performansının çok altında kalan Cyle Larin, camianın sabrını taşırmış durumda. Larin için takımı 1 kişi eksik oynatıyor iddiaları ortaya atıldı.