Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan ve yeni sözleşme söz konusu olduğundan bu yana standart performansının çok altında kalan Cyle Larin, camianın sabrını taşırmış durumda. Larin için takımı 1 kişi eksik oynatıyor iddiaları ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin sabır taşırdı! "Ya imzalasın ya da..."
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı yıldız imzaya yanaşmıyor. Siyah beyazlı taraftarların ise sabrı taştı. İşte sosyal medyaya yansıyan o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 06:40
HER HAFTA AYNI HİKAYE...
Sosyal medyada yer alan yorumlarda, "Larin'e ya sözleşmeyi imzalatın ya da oynatmayın. Her hafta aynı hikayeyi izliyoruz. Larin'in aklı takımla birlikte değil" ifadeleri kullanıldı.
TEKLİFİ YETERSİZ BULMUŞTU
Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini maddi açıdan yetersiz bulan Kanadalı forvet yeni sözleşmeye imza atmamıştı. Larin'i Olympiakos başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor.